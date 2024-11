Bom dia!

A moção de censura do Chega ao Governo foi adiada para 17 de dezembro e já não inviabilizará a votação do Orçamento Regional. A proposta do PSD foi aprovada por PS, CDS e PAN. Adiamento de um mês gera dúvidas ao nível do regimento. Convergência entre social-democratas e socialistas motiva reparos de militantes de ambos os partidos. Compromissos de Albuquerque para 2025 ganham força.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Tirar a Limpo. Inquilinos de bairros sociais podem ser despejados por distúrbios? A celeuma começou em Loures, onde a Câmara ameaçou desalojar inquilinos conflituosos “sem dó nem piedade”. Na Madeira, os regulamentos dos bairros sociais também incluem sanções como a ação de despejo.

Saiba ainda que Joana desapareceu em Santana há dois anos, mas a família não desiste, e que homem encontrado morto no Poço dos Chefes residia no Curral das Freiras.

Conheça também o último balanço da PSP que dá conta de 21 detidos numa semana por crimes na estrada.

