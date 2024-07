A construção do Hospital Central e Universitário da Madeira é o principal investimento neste momento, prevendo a proposta de Orçamento Regional um investimento de 46,4 ME para este ano.

Rogério Gouveia espera que a Região esteja até ao final do ano em condições de avançar para a terceira fase.

Até 2023, a despesa total efetuada foi de 99,7 ME; 26 ME para expropriações; 6,3 ME para projetos e assessorias especializadas; 2,1 ME para fiscalização da empreita; 1,ª fase (escavações e contenções periféricas) 25,7 ME e 2.ª fase (estruturas e espaços exteriores) 39,7 ME.

Entre os principais investimentos estão também circuitos com interesse turístico (18,5 ME), nova ligação Quebradas/Amparo (10,8 ME), requalificação da Marina do Funchal (5,5 ME), Unidade de Saúde Local do Porto Santo (4,8 ME), pavilhão gimnodesportivo do Estreito de Câmara de Lobos e Pavilhão Multiusos e Centro de Juventude do Caniço (0,3 ME).