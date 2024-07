Um novo modelo remuneratório e organizativo das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários é outra das medidas destacadas por Rogério Gouveia, na proposta de Orçamento Regional para 2024.

O governante destacou a importância do papel que estas instituições e os respetivos operacionais desempenham na Proteção Civil.

Para esta medida, o executivo calcula 1,7 ME.

Também neste domínio, o ORAM reserva 7,8 ME; 4,6 ME para o meio aéreo de combate aos incêndios e dispositivo especial de combate a incêndios rurais; 3, 2 ME para garantir a presença da EMIR no Porto Santo.