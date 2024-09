As oficinas criativas do Serviço Educativo Cultura Santa Cruz tiveram, em dois meses, a participação de 571 crianças.

Nas ‘Quintas na Biblioteca’, que decorreram em julho, participaram 301 crianças; e no ‘Agosto na Casa’, que teve lugar em Agosto, participaram 270 crianças.

Todas estas iniciativas decorreram, preferencialmente, na Biblioteca Municipal de Santa Cruz, mas também aproveitaram toda a envolvência da Casa da Cultura, e as atividades tiveram por base os livros, a expressão plástica e a criatividade.

Foram atividades que cumpriram a mediação cultural que cabe ao Serviço Educativo e às Bibliotecas, nomeadamente incentivar o gosto pela leitura e contribuir para o desenvolvimento cultural da população; criar condições propícias à reflexão, ao debate e à crítica, nomeadamente através de atividades de intervenção cultural de bibliotecas; proporcionar atividades integradas num projeto de animação sociocultural.

Além das crianças que se inscreveram nas atividades, as mesmas contaram ainda com a participação, a pedido, de vários ATL´s, como foi o caso do ATL do Iate Clube de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Machico e Junta de Freguesia de São Martinho.

Refira-se que estas atividades terminaram com o lançamento da revista de atividades ‘Era uma vez’, que vai já no seu terceiro número, e que está disponível nas nossas bibliotecas e no site www.cm-santacruz.pt