O projeto “Cientista Regressa à Escola”, da Native Scientists, regressa à Madeira, mais precisamente à EB1/PE e Creche Eng. Luís Santos Costa, a 2 de dezembro.

”Estas oficinas em Machico contam com a cientista Ana Marote. O programa tem como objetivo levar cientistas de volta às suas antigas escolas primárias para dinamizar oficinas científicas com as crianças”, é realçado em nota à imprensa.

“No dia seguinte, dia 3 de dezembro, também decorrerá uma das entregas dos prémios do CRE, também em Machico na Escola Basica e Secundaria de Machico. Este projeto tem o intuito de parabenizar a melhor frase ou o melhor desenho feito pelas crianças que participaram nas oficinas do programa Cientista Regressa à Escola no último ano letivo. O mecenas da mesma oficina, a Fundação La Caixa, também estará presente na entrega do prémio”.