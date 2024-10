OE2025: Deputados do PSD-Madeira vão votar a favor

Depois de ter dado conta, na semana passada, que as negociações com os altos dirigentes do PSD nacional estavam bem encaminhadas, Miguel Albuquerque confirmou esta quarta-feira que os três deputados sociais-democratas madeirenses na Assembleia da República vão votar a favor do Orçamento do Estado para 2025, cuja votação na generalidade acontece esta quinta-feira.

O líder do PSD-Madeira deu conta do compromisso do primeiro-ministro e líder nacional do partido, Luís Montenegro, em aceder aos desejos do PSD regional nas matérias que, no seu entender, são prioritárias para o arquipélago.

Os temas são: revisão da Lei das Finanças Regionais; financiamento dos susbsistemas de saúde na Madeira por parte da República; prorrogação do licenciamento de empresas no Centro Internacional de Negócios por dois anos; capitação do IVA.

De resto, Miguel Albuquerque anunciou que os Governos Regionais de Madeira e Açores e o Governo da República vão reunir nos dias 12 e 13 de novembro, de forma a discutir assuntos pendentes entre o Estado e as Regiões Autónomas.