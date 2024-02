O chef Octávio Freitas ganhou hoje a sua primeira Estrela Michelin.

Ao receber o galardão, dedicou-o à Madeira e aos madeirenses, e também à brigada que o acompanha no dia-a-dia.

Há 26 anos a trabalhar na terra onde nasceu, o chef do restaurante Desarma (The Views Baía) diz que é possível fazer uma carreira bonita com grandes profissionais, sem sair da Madeira.