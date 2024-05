No âmbito da obra de requalificação da ER 204, entre a Boa Nova e a Assomada, estão em fase de conclusão os trabalhos nos Nós do Caniço I e II e em execução trabalhos no Nó da Azenha e Nó da Mãe de Deus.

De acordo com comunicado da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, a referida empreitada foi adjudicada por 12.980.000,00€, arrancou em outubro de 2023 e decorrerá até abril de 2025.

Até à presente data, adianta a mesma fontem “encontram-se executados/em execução trabalhos numa extensão aproximada de 3,2 Km, da extensão total dos 7,8 Km da intervenção, e executados financeiramente cerca de 16% do valor total da empreitada”.

Desta obra fazem parte a reformulação de oito interseções: o Nó da Boa Nova, Nó de São Gonçalo, Nó do Pinheiro Grande I e II, Nó da Azenha, Nó do Caniço I e II e Nó da Mãe de Deus.

Pretende-se com esta intervenção dotar esta via de passeios laterais ao longo de todo o traçado, melhorando desta forma a presença do tráfego pedonal, dotando-o de maiores condições de segurança. A implantação de passeios e o ajustamento para um traçado mais urbano reduzirá a velocidade de circulação e permitirá uma acalmia do tráfego nas zonas mais urbanas.

“Esta reformulação, em simultâneo com a intervenção nas oito interseções, tem como objetivo aumentar a fluidez do trânsito, a resolução de conflitos de intersecção de vias, reduzir a sinistralidade, reduzir o tempo de acesso e de passagem, evitando a instalação de sinalização semafórica ou a presença de agentes reguladores de trânsito e minimizando a interferência entre peões e veículos”, destaca o gabinete de Pedro Fino.