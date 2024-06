Nuno Morna foi muito crítico para com o Chega, que disse ter protagonizado um “complô de mentiras” ao negar a veracidade de um documento onde manifestava apoio a José Manuel Rodrigues. “Um documento que ontem andava aí por todo o lado. Existiu, é verdadeiro e foi o Chega que elegeu José Manuel Rodrigues”, vincou.

Refere que a Iniciativa Liberal “nunca estará no mesmo sítio onde esteja ao Chega, por razões mais do que óbvias e evidentes” e explicou ter convocado uma conferência de imprensa, amanhã, para “falar sobre aquilo que se passou aqui hoje e chamar os bois pelos nomes e entregar a responsabilidade a quem a tem”, por uma situação que considerou “indigna, não a eleição do José Manuel Rodrigues, mas os apoios que a suportaram”.

Ainda sobre o documento que circulou ontem, acerca do Chega, disse que “a partir desse momento, se havia um momento de alguma indefinição sobre qual seria o voto da IL, as coisas ficaram muito claras”.