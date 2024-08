O encarregado do Núcleo das Comunidades do Juntos Pelo Povo (JPP), Marcos da Silva, lançou hoje, a partir da Praça do Povo, no Funchal, um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela para que “aceite a derrota” de Nicolás Maduro e “reconheça a vitória do candidato da oposição, Edmundo González Urritia”.

Marco da Silva liderou um grupo de emigrantes e luso-descendentes residentes na Madeira na concentração ‘Uma Luz pela Venezuela’, realizada no Funchal e noutras cidades europeias.

“Desde a Ilha da Madeira, faço um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela para que aceite a derrota e reconheça o candidato eleito pelo povo venezuelano, Edmundo González Urrutia. Levantamos a voz pela liberdade na Venezuela e em memória dos caídos acendemos estas velas, esta luz de esperança por uma Venezuela livre e democrática”, exortou.

De acordo com um comunicado do JPP, Marco da Silva, um jovem luso-venezuelano a viver na Região, tem ajudado o partido a implementar o Núcleo das Comunidades do partido.

“O seu propósito é unir a comunidade no objetivo comum de ajudar a derrotar a ditadura imposta por Maduro ao povo venezuelano e contribuir para devolver a paz e a democracia à Venezuela”, explica a fonte.

Como representante das comunidades, agradeceu ao secretário-geral do JPP e líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, Élvio Sousa, à presidente do JPP e coordenadora do Núcleo das Comunidades Estrangeiras, Lina Pereira, todo o apoio que lhe tem sido dado enquanto representante do JPP pelas comunidades.