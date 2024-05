O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da Unidade de Formação, promove a 1.ª Edição do Curso Método de Leduc® na Região Autónoma da Madeira, de 7 a 13 de outubro próximo.

Este curso, que terá lugar no Instituto para a Qualificação, na Estrada Comanadante Camacho de Freitas (na zona do Pico dos Barcelos), tem como principal objetivo o desenvolvimento de competências de avaliação, planeamento e tratamento na área da linfologia / fisioterapia em oncologia.

Destina-se a profissionais de saúde licenciados em fisioterapia e será dinamizado pelo Professor Doutor Olivier Leduc e pelo Professor Doutor Nuno Duarte.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

A formação contínua e o aprofundamento do conhecimento em temáticas relacionadas com a doença oncológica traduzem-se no desenvolvimento de iniciativas de índole científica e formativa dirigidas a diferentes públicos-alvo.