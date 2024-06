O reservatório do Ribeiro Real, um investimento que ronda os 1,6 milhões de euros (com IVA), financiado ao abrigo do PRODERAM 2020, vai ser inaugurado esta sexta-feira, 28 de junho. O equipamento vem beneficiar 150 regantes da freguesia de Câmara de Lobos, permitindo irrigar uma área de cerca de 16,50 hectares.

Em consequência das alterações climáticas, a Levada do Norte Lanço Sul, que abastece o sistema de rega Câmara de Lobos – Ribeira Brava, tem sofrido uma elevada pressão sobre o recurso água, nomeadamente sobre a sua disponibilidade e sustentabilidade. Com este investimento, a capacidade de armazenamento fica reforçada em 1.500 m3.

Tendo em vista a ampliação, a melhoria das condições de armazenamento e fornecimento de água aos regantes abastecidos pelo Sistema de Rega Câmara de Lobos – Ribeira Brava, de modo a eliminar as regadeiras que funcionam durante 24h (com penalização para os regantes), a ARM realizou a obra de construção do Reservatório do Ribeiro Real.

Este investimento vem regular o fornecimento de água, constituindo um investimento estruturante e estratégico à otimização da operacionalidade e eficiência de infraestruturas de apoio à exploração do regadio, para a melhoria da qualidade do serviço prestado e para a sustentabilidade do setor agrícola e da Região.

O ato de inauguração, que está agendado paras as 11h00, conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.