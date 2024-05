Numa visita efetuada ao Parque Marinho do Cabo Girão, o conselho diretivo do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) afirmou que “o afundamento da Corveta Afonso Cerqueira é uma aposta ganha, sendo que a totalidade do investimento efetuado foi já derramado no tecido empresarial das empresas de mergulho da Região”.

Entre maio de 2020 e dezembro de 2023, foram efetuados neste spot quase 9000 mergulhos, o que resulta numa faturação para as empresas estimada na ordem dos 420.000 Euros, o que equivale sensivelmente ao montante total (parte comparticipada e componente regional) investido neste projeto, segundo informa a tutela.

Atualmente, a Corveta Afonso Cerqueira assume-se como um dos spots de mergulho mais utilizado nos mares da Madeira. Importa referir que a Reserva Natural do Garajau continua a ser a área mais procurada, tendo no mesmo período contadocom quase 20.000 mergulhos, distribuídos pelos vários spots existentes dentro dos seus limites.

Além do sucesso como promotor da atividade de mergulho, as monitorizações efetuadas ao longo dos anos, têm demonstrado que esta estrutura tem contribuído para a regeneração dos habitats deste Parque Natural Marinho, o que tem impactos diretos na atividade de pesca que pode ser efetuada na sua envolvente.

A corveta Afonso Cerqueira, após 45 anos de serviço na Marinha Portuguesa, foi afundada, num processo conduzido pelo IFCN, a 4 de setembro de 2018.