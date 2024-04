Foi desbloqueada na manhã de hoje a marcação de viagens aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, através da Binter. O dia começou sem que fosse possível agendar deslocações para além de domingo, data em que termina(va) a prorrogação do contrato entre o Governo português e a transportadora espanhola.

Contudo, mas ainda antes do meio-dia, já era possível fazê-lo diretamente viajando na Binter, sinal claro de que haveria ‘fumo branco’, e nova prorrogação havia sido já deliberada a partir de Lisboa, nomeadamente do Ministério das Infraestruturas, que tem agora como titular o social-democrata Miguel Pinto Luz.

Sabe o JM que esta nova prorrogação se estende agora por cinco meses, ou seja, caduca a 22 de setembro. Não sendo a situação ideal, porque a indefinição para depois disso mantém-se, mas ainda assim virá atempo de as pessoas programarem as suas férias de verão, sendo que para tal necessitam de fazer as respetivas reservas aéreas, para além, naturalmente, de também os residentes do Porto Santo saberem com o que contam na programação da sua vida.