A Capela da Boa Viagem - Núcleo Difusor de Arte e Cultura Contemporânea vai acolher na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, às 18 horas, a inauguração da exposição ‘Small Time Shot Away’ da artista multidisciplinar Sara Tristão.

De acordo com comunicado de imprensa, esta exposição faz parte do segundo momento do ciclo de exposições ‘Naturacultura’, com curadoria de Hélder Folgado, e tem como objetivo “fazer-nos refletir sobre as práticas contemporâneas de modificação do corpo, bem como sobre a memória e a espiritualidade”.

“A tatuagem, enquanto prática ancestral de inscrição de sinais corpóreos carregados de significado individual, intrinsecamente transformadores no plano espiritual e altamente expressivos no plano social, leva Tristão a “cravar”, tanto no signo como na carne, figuras abstratas e tendencialmente orgânicas, que emergem de objetos comuns e de experiências oníricas. Esta prática, aliada ao fascínio da artista em reaproveitar objetos e devolver-lhes um novo significado, uma outra vida, organiza um campo de atuação interdisciplinar e intermedial no qual a artista surge como uma espécie de xamã, e os processos artísticos entendidos como rituais de transformação e de ativação espiritual”, pode ler-se.

Acerca desta dimensão performativa no seu trabalho, David Patrício, no texto de folha de sala que acompanha esta exposição, diz-nos que “a Capela da Boa Viagem é aqui utilizada como médium com o propósito de evidenciar a essência espiritual da prática da artista. Espiritualidade esta, associada a um sincretismo religioso pagão e católico, característico das crenças populares da Madeira sobre o oculto”.