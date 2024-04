Repleto de turistas e crianças, o Jardim Botânico da Madeira assinala, hoje, o seu 64.º aniversário, numa cerimónia onde marca presença Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

A principiar a cerimónia discursou Manuel António Filipe, presidente do IFCN, que agradeceu aos funcionários o trabalho em prol deste jardim botânico, ressaltando aqueles que trabalham há décadas nesta casa, que é um indubitável ponto de referência na Madeira. Mais enalteceu o apoio do Governo Regional na reabilitação deste jardim, mas também no apoio ao nível científico.

Já em declarações à comunicação social, o responsável fez um balanço muito positivo das seis décadas de vida do Jardim Botânico, não só como referência de visitação, mas também pelo seu valor museológico e enquanto banco de sementes e herbário.

A este propósito, recordou que no ano passado foram batidos todos os recordes de entradas, com o registo de 402 mil visitas, correspondendo a uma receita de cerca de 2,8 milhões de euros. “Mostra que o Jardim Botânico tem vigor”, ressaltou, sublinhando que este espaço é procurado por estrangeiros, mas também por madeirenses.

Em termos de melhoramentos, Manuel António Filipe reconheceu que existem alguns passos que podem ser dados, em especial ao nível das coleções, mormente do roseiral e das camélias, no banco de semente e no herbário, em relação ao qual aponta ser feito um trabalho “constante”.

Obras devem arrancar este ano

Por seu turno, Miguel Albuquerque assinalou que este o jardim é “um paradigma de excelência” e reiterou o compromisso do seu governo em dar continuidade ao investimento nesta mesma quinta.

É o caso da empreitada já anunciada no ano passado, que prevê a construção de uma área de 7 mil metros quadrados, destinada à criação de uma estufa para plantas tropicais, no valor de 2 milhões de euros, a que se juntarão ainda um miradouro panorâmico e um passadiço na zona oeste, num investimento de mais 300 mil euros.

Esta obra será suportada pelo quadro comunitário 20-30.

Já questionado sobre a falta de estacionamento nas redondezas, o número um do executivo madeirense denotou que esta é uma questão que poderá vir a ser equacionada no futuro.

Nesta cerimónia foram também agraciados seis agentes da Polícia Florestal com medalhas pelos seus 15 anos de serviço.