Bom dia!

A redução dos horários de animação noturna ajudaria a atenuar a criminalidade e os sinistros rodoviários. A noção é de Ricardo Matos, novo comandante da PSP na Madeira, que assegura, no entanto, que a ilha “é segura”. Em entrevista ao JM, garante que o dispositivo policial é suficiente, lamenta as condições de algumas esquadras e aborda os excessos de velocidade dos automobilistas. “Fico com a sensação que há muito condutor a ver se é piloto de rali”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a mobilidade aérea. Governo reclama das restrições no reembolso a cidadãos não europeus.

Madeira 2030 oferece 20 milhões em incentivos às empresas é outro assunto de relevo. A Secretaria Regional das Finanças já aprovou três novos regulamentos que preveem majoração para quem aumente salários.

Saiba ainda que derrocada fechou estrada na Terra Chã de Cima, no Curral das Freiras. Via ficou coberta de terra e pedras advindas da ribeira. Situação afetou 80 pessoas.

Já no Faial, sino dá polémica entre moradores e padre na Fajã Grande. Os residentes acusam o pároco de desligar o som do sino para satisfazer donos de alojamentos locais. O sacerdote Abraão Marcos rejeita a acusação e tem o apoio da Diocese.

Não perca ainda mais um conflito no mundo. Moçambicanos querem fugir para a Madeira. Associação Cultural e Recreativa dos Africanos revela ao Jornal que tem recebido vários pedidos de ajuda de pessoas desesperadas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!