O navio Amera chegou esta tarde ao Funchal, depois de ter estado fundeado durante a manhã no Porto Santo, onde passageiros e tripulantes utilizaram as baleeiras na ligação a terra.

O navio viaja com 758 passageiros e 395 tripulantes. Pernoita no Porto do Funchal e tem saída prevista para as 18h00 de amanhã, quinta-feira, após uma escala de 27 horas na Madeira.

Está a fazer um cruzeiro de 22 noites que partiu de Bremerhaven, no passado dia 12, com escalas em Guernsey, St. Malo, Ferrol, Marin, Lisboa, Porto Santo, agora, no Funchal, seguindo-se as cidades açorianas de Ponta Delgada, Horta e Praia da Vitoria e depois Plymouth, Portsmouth e Bremerhaven, onde termina este cruzeiro a 3 de junho.

De acordo com a APRAM, volta ao Porto do Funchal no dia 8 de agosto.