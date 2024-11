Bom dia e boa semana!

Assinala-se hoje o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, data instituída pela Resolução 52/134 da ONU.

- Tem início às 9h00, a sessão solene comemorativa do 25 de novembro de 1975, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Entre as 9h00 e as 17h00, no átrio dos paços do concelho da Câmara Municipal do Funchal, visite a exposição solidária “Pincelada de Afetos”.

- Na Escola Francisco Franco, às 10h00, é inaugurada a exposição “50 Anos do 25 de Abril: Vozes do Povo/Reflexos de Abril”.

- Pelas 14h00, no Hemiciclo do parlamento regional, decorre a audiência, por videoconferência, ao presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o «Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto».

- Às 15h00, o Comandante do Regimento de Guarnição Nº 3, Coronel Musa Paulino, apresenta cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 15h30, na biblioteca do auditório da reitoria da Universidade da Madeira, realiza-se a conferência sobre “As funções e os procedimentos do Tribunal de Contas Português nas Regiões Autónomas”.

- No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a Câmara Municipal do Funchal vai lembrar as mulheres mortas em contexto de violência, com uma largada de pombos, no Parque de Santa Catarina, às 17h00.

- Arranca às 18h00, no Mercado dos Lavradores, o “Natal no Funchal” com um espetáculo alusivo ao Natal e inauguração da iluminação decorativa. A iniciativa é de entrada livre.

- “O empoderamento da Cultura Artística do Concelho de Santana” é o tema do debate, no segundo dia da XXX Semana Cultural da Ilha, na Casa do Povo daquela freguesia.

- Tem lugar na Rua do Matadouro, 1, Funchal, às 19h15, a comemoração do 98.º Aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.