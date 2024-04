O alerta foi deixado na manhã desta quinta-feira por Miguel Albuquerque, à margem da primeira visita das três que irá concretizar, naquilo que será também tirar a pulsação ao estado de comércio e serviços na Região, mormente naquelas empresas alvo de incentivos, nomeadamente para a criação do seu próprio posto de trabalho e outros.

Na análise este as buscas ontem concretizadas na Câmara Municipal do Porto Moniz, com o presidente a constatar que de facto “esta é uma nova normalidade” numa referência às denúncias anónimas, pelo que os cidadãos terão de “aprender a conviver com isto” ressalvando, então, a importância de também saberem discernir a condição de presunção de inocência.

Quanto ao facto da autarquia ter apontado o dedo a responsáveis do PRODERAM, não teceu comentários adicionais: “sei lá quem as fez”, disse na visita à ‘Visual Beauty Studio’ no Caniço, da empresária Tânia Silva, que está equipada com a mais recente tecnologia para efetuar o diagnóstico capilar e cuidar da saúde do cabelo.