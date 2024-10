Apesar da temperatura amena, com máxima prevista de 27º e mínima de 21ºC, a chuva marcará presença ao longo do dia, com mais incidência na parte da manhã, facto que coloca a Madeira sob aviso amarelo até às 09h00 desta sexta-feira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará geralmente muito nublado. Haverá períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, até ao final da manhã. Já o vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de oeste/sudoeste, por vezes com rajadas até 60 km/h.

Quanto ao estado do mar, de acordo com o IPMA, a costa norte contará com ondas de noroeste com 2 a 3 metros e a costa sul com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte oeste.

Já a temperatura da água do mar irá rondar os 23/24ºC.