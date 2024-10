Bom dia!

Hoje celebra-se o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC). De acordo com uma publicação do Serviço Nacional de Saúde, em Portugal, o AVC é a principal causa de morte e uma das principais causas de incapacidade no adulto. Por hora, 3 portugueses sofrem um AVC!

- Arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o debate potestativo requerido pelo JPP, ‘para o esclarecimento cabal e urgente da gestão dos incêndios de agosto de 2024’.

- Em Machico, entre as 9h30 e as 17h00, vão ocorrer rastreios cardiovasculares gratuitos, promovidos pelos Serviços Médicos de Urgência (SMM).

- No Colégio dos Jesuítas, às 10h00, começa o IV Fórum do Estudo de Caracterização da Pobreza na RAM.

- Às 10h00, nas instalações da ACIF, à Rua dos Aranhas 26, decorre a apresentação do INNOVTOURISM, um polo de inovação digital, inteiramente dedicado ao setor do turismo.

- Na sala da Assembleia Municipal do Funchal, entre as 10h00 e as 11h30, ocorre uma conferência alusiva ao AVC.

- O representante para a Região recebe, às 11h00, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos, o segundo comandante Zona Militar da Madeira, Coronel de Infantaria Nelson Couto Gomes.

- No Colégio dos Jesuítas, às 12h30, conferência de imprensa com especialistas da Comissão Europeia sobre visita ao projeto LIFE Natura@night.

- Na sala do hemiciclo no Parlamento regional, tem início às 14h00 a audição parlamentar do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’.

- Pelas 14h30, no salão nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, 51 jovens deste concelho recebem as medalhas The Duke of Edinburgh ‘s International Award Portugal e será anunciada a Jovem Embaixadora do Award Portugal em Câmara de Lobos.

- A partir das 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, reúne a comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

- Na Quinta Magnólia - Centro Cultural, às 17h30, é inaugurada a exposição de pintura ‘Private Investigations’, de Teresa Brazão.

- A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, às 18h00, o evento ‘Pilates Rosa’, no Ginásio da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

- Pelas 19h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, vai realizar-se o I Encontro de Música Popular em Terras do Cedro Gordo, integrado nas comemorações do 22.º Aniversário do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’.