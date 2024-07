Bom dia! É sábado!

* O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente hoje no Dia da Freguesia de São Pedro. Pelas 9h30, acontece a Missa na Igreja do Convento de Santa Clara, seguindo-se pelas 10h15 a sessão comemorativa nos claustros do Convento de Santa Clara.

* O Fórum Madeira vai apresentar o Caderno de Escrita Criativa – Escrever à Luz da Criatividade, com a escritora madeirense Natália Bonito, uma dinâmica lúdica e envolvente destinada aos mais novos. Pelas 16h00, a criatividade vai ser posta à prova numa experiência única de escrita criativa.

* ‘Enraizado’ é o título de uma exposição fotográfica, que teve como cenário o sítio da Fala, na freguesia de Boaventura, e abre ao público a partir de hoje, às 17h00, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

* O espetáculo ‘APATIA’, de Mariana Fonseca, tem estreia marcada para hoje, às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

* O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove hoje a cerimónia e concerto de encerramento do ano letivo ‘Hollywood in Concert’. O evento decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, pelas 18h00, e conta com a direção artística do professor e maestro Francisco Loreto. A entrada é gratuita, mediante levantamento antecipado de bilhete no Conservatório, ou no local, 1 hora antes do início do espetáculo, mediante disponibilidade de lugares.

* Termina hoje no Parque de Santa Catarina mais um Festival Summer Opening. Sendo assim, no palco principal atuará pelas 18h15 Maya Blandy, seguindo-se pelas 19h45 Pedro Mafama, fechando com o artista madeirense Van Zee, pelas 23h40.

* Cinco grupos de folclore madeirense vão participar hoje, às 21h30, no XXVI Encontro de Folclore de Santa Cruz, que terá como palco a Praça Dr. João Abel de Freitas, no centro da freguesia.