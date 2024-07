Bom dia! É terça-feira!

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 11h30 o novo estabelecimento ‘Cortes Mágicos – Salão Infantil’, à Rua da Vargem, no Conjunto Habitacional da Várzea.

* Pelas 17h00 há o programa PLAZA COM, no Centro Comercial Plaza Madeira, com Tiago Margarido, treinador do CD Nacional. Poderá acompanhar esta conversa na Rádio JM na 88.8 JM.

* O salão nobre do Palácio de São Lourenço acolhe pelas 18h00 o recital de guitarra clássica a solo ‘Cordas polifónicas’, de Francesco Luciani. Este recital no Palácio é de entrada livre e não requer inscrição prévia, estando apenas condicionada à lotação da sala.