Assinala-se, a 16 de novembro, o Dia Nacional do Mar, efeméride a que o Museu da Baleia se associa com a realização de diversas atividades.

“No dia 15, pelas 9h30, realizar-se-á a ação de educação ambiental “Ajude a virar a Maré”, que consiste na limpeza das praias da vila do Caniçal.

A atividade é precedida de uma breve sensibilização, feita pela Professora Lucília Sousa. Os resíduos recolhidos serão posteriormente alvo de análise, separados por materiais e pesados.

A atividade é desenvolvida em parceria com a Escola Básica com Pré escolar e Creche do Caniçal. Para finalizar a celebração do evento, no dia 16, pelas 14h30, terá lugar no Museu a atividade “Behind the scenes”, que consiste em abrir ao público as áreas técnico-científicas e visita à secção de anatomia da sala dos cetáceos, habitualmente reservadas aos trabalhadores, onde é possível observar algumas estruturas ósseas, crânios e esqueletos de animais arrojados na Madeira.

Serão também dados a conhecer os projetos científicos da unidade de ciência desenvolvidos na Instituição, cuja atividade se inicia com a apresentação de um documentário, “Madeira Monk Seals: A conservation project”,de Andy Mann, no auditório do MBM e finaliza com um Quiz “ Baleias:passado e presente”, informa nota endereçada à imprensa.

No entanto, é necessária a inscrição prévia e tem lotação limitada. As inscrições decorrem até 14 de novembro, no seguinte link: https://shorturl.at/mN218 .