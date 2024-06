Município de Santa Cruz apoia associações com 275 mil euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, na última sexta-feira e ontem, um total de 52 protocolos de apoio que vão beneficiar 64 associações, no âmbito do programa de apoio ao movimento associativo para o ano de 2024. As áreas apoiadas são a cultura, o desporto, o social, a educação formal e não formal, o ambiente e património natural, a promoção do desenvolvimento económico, a promoção da igualdade de género, a promoção da cidadania e dos direitos humanos, entre outras.

Refira-se que este projeto foi implementado pela primeira vez em 2017 e, até à data, permitiu o desenvolvimento de aproximadamente 350 projetos nas diferentes áreas, nos últimos sete anos, distribuídas por 268 entidades, num total de investimento de 903.112,16 euros.

Este ano, na área cultural foram submetidas 29 candidaturas que apresentaram 35 projetos/atividades; 2 entidades de âmbito educacional que apresentaram 2 projetos/atividades; 1 entidade na área da cidadania que apresentou 1 projeto/atividade. Das candidaturas apresentadas serão apoiadas 26 entidades e o apoio a atribuir será na ordem dos 105.802,70 euros, distribuídos pelas 26 entidades no âmbito da cultura, cidadania e educação.

Na área ambiental foi recebida uma candidatura que será apoiada com 10 mil euros, para um projeto no âmbito do controlo da reprodução de animais errantes e de animais de famílias carenciadas do Município de Santa Cruz.

Já no tocante às questões sociais, 12 entidades apresentaram candidatura, num total de 15 projetos e atividades. Depois analisadas serão apoiados 7 projetos de 7 associações, num valor total de 50 mil euros.

No desporto, serão apoiadas 18 entidades, através de 30 projetos/atividades. O valor total do apoio financeiro ao movimento associativo atribuído, na área do desporto, será de 109.168,51 euros.

A Câmara Municipal de Santa Cruz dá assim continuidade ao programa de Apoio ao Movimento Associativo que integra o eixo estratégico da autarquia, nas áreas de intervenção do desenvolvimento económico, cultural, desportivo, ambiental e social, através do fomento de parcerias com entidades e associações do concelho com o intuito de alcançar os objetivos propostos e apoiar iniciativas que visem o interesse público e municipal.

Nos últimos anos, o programa de Apoio ao Movimento Associativo permitiu um reforço desta política consolidante de associativismo e promoveu uma relação profícua nas várias parcerias implementadas com as diferentes associações que manifestaram interesse em programar e implementar projetos de programação/organização de eventos de natureza cultural ou desportiva; criação/produção artística, ações de animação sociocultural; ações de defesa e valorização ambiental; ações de desenvolvimento sociocomunitário; ações de defesa de valorização e divulgação do património cultural, manutenção/ recuperação e construção de sedes e instalações, aquisição de bens e/ou serviços, entre outros.