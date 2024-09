“Vivemos há tempo demais mergulhados numa profunda e grave crise de habitação na Madeira”, afirmou hoje Cátia Vieira Pestana, presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, no âmbito de mais um ‘Café Socialista’, promovido em Santa Cruz, desta vez subordinado à temática da habitação.

Na iniciativa, que teve em vista promover o debate e a reflexão sobre este que é um dos temas mais preocupantes na Região e no País, a dirigente da estrutura socialista alertou para facto de a Madeira estar no topo das regiões mais caras de Portugal quanto aos valores da habitação por metro quadrado e de o Funchal ocupar o segundo lugar, seguindo-se a Lisboa, no arrendamento de quartos. Como adiantou, o problema é transversal, atingindo de igual forma jovens e menos jovens, “mas o que vemos ao nível de políticas sociais é muito pouco face à verdadeira dimensão do problema”. “Não podemos viver numa região que privilegia uma franja da população, em detrimento da maioria. Temos de investir em políticas públicas que garantam a todos o direito a uma habitação condigna e acessível”, salientou Cátia Vieira Pestana.

A dirigente socialista defendeu, por isso, mais investimento do Orçamento da Região na construção de mais habitação, considerando igualmente “importante e urgente” o financiamento à 1.ª habitação e a criação de novos mecanismos de apoio a quem tem dificuldade em pagar rendas e prestações ao banco, privilegiando também um maior incentivo às cooperativas de habitação e a assinatura de contratos-programa com as autarquias para a construção de casas.

De referir que o ‘Café Socialista’ é uma iniciativa das Mulheres Socialistas da Madeira que acontece mensalmente, em diversos pontos da ilha, e que consiste numa conversa que reúne militantes, simpatizantes e a comunidade em geral, jovens e menos jovens, homens e mulheres, incentivando-os a pensar em voz alta sobre os mais variados assuntos.

O ‘Café Socialista’ regressa no início de outubro, para assinalar o Dia do Professor, com uma conversa sobre o estado da Educação.