Em comunicado endereçado à redação, o Partido da Terra (MPT), associa-se a todos os portugueses para celebrar e homenagear “os bombeiros profissionais, verdadeiros heróis que dedicam as suas vidas à proteção dos outros, enfrentando o perigo com coragem e determinação. Este é o dia em que prestamos uma merecida homenagem àqueles que fazem do sacrifício uma missão, colocando o bem-estar da nossa comunidade acima de tudo, mesmo quando o preço é a sua própria vida”, é realçado.

“Todos os dias, estes homens e mulheres deixam as suas famílias sem saber se voltarão para casa, respondendo ao apelo da emergência com um compromisso inabalável. A cada incêndio controlado, a cada vida salva, a cada desastre evitado, os bombeiros profissionais reafirmam o seu papel de guardiões da segurança e da vida em Portugal. A sua coragem vai muito além do uniforme: é a força de vontade, o coração gigante e o espírito de sacrifício que fazem deles os heróis de que todos precisamos.

Mas não nos podemos limitar a celebrar, temos de agir. É fundamental que o Estado e a sociedade garantam a estes profissionais o reconhecimento e as condições que merecem. Eles precisam de recursos, de formação contínua e de apoio psicológico. Precisam de saber que o país que tanto protegem está ao seu lado. Não basta apenas agradecer, é preciso equipá-los e cuidar deles como eles cuidam de nós.

Neste dia especial, o MPT apela a cada cidadão para que reflita sobre o que os bombeiros profissionais representam: um exemplo de dedicação, de humanidade, de entrega total. Que o seu esforço nunca seja em vão e que nunca nos esqueçamos de que, no momento mais difícil, são eles que correm na direcção do perigo, enquanto todos os outros procuram escapar.

Aos bombeiros profissionais, o nosso profundo respeito, admiração e eterna gratidão”, é complementado.