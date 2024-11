A votação da moção de censura apresentada pelo Chega foi adiada para o dia 17 de dezembro, uma terça-feira.

A proposta de adiamento foi apresentada pelo PSD na conferência dos representantes dos partidos e aprovada com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS, e PAN. O JPP absteve-se e o Chega foi contra. A Iniciativa Liberal não esteve presente.

A decisão de adiar a votação da moção de censura, inicialmente agendada para o dia 18, próxima segunda-feira, está diretamente relacionada com a vontade de aprovar o orçamento primeiro.

Com efeito, o requerimento que propôs a alteração das datas relaciona os dois temas. A ideia do PSD é garantir que haja primeiro o debate e votação do orçamento da Região para 2025 e só depois ser votada a moção.

Assim, o debate do orçamento ficou agendado para os dias 9 a 12 de dezembro e a moção de censura para o dia 17 do mesmo mês.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esclareceu, no final da reunião, que não foi proposta qualquer alteração ao texto da moção de censura do Chega, que também critica fortemente o PS.

José Manuel Rodrigues adiantou ainda que no plenário da próxima quinta-feira serão apreciados os pedidos de levantamento de imunidade parlamentar aos membros do governo e ao deputado do PSD, para serem ouvidos na Justiça.