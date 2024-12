Teve lugar, na passada quinta-feira, a cerimónia do 38.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, na qual o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, destacou o novo financiamento dos Bombeiros que vai permitir igualdade nas carreiras.

“Significa que um bombeiro da Ribeira Brava vai receber o mesmo, por aquilo que faz dentro da sua categoria, que um bombeiro da Calheta, do Porto Santo ou de qualquer sítio na Madeira”, referiu o autarca.

Para o edil, este modelo de financiamento “pode não agradar a todos, mas é melhor do que aquilo que havia antes”. Implica “a junção de esforços do Governo Regional e das autarquias da Ribeira Brava e da Ponta do Sol que investem para que haja salários e boas condições de trabalho no dia-a-dia que permitam a presença no terreno com a missão de ajudar a população”.

Face ao chumbo do Orçamento Regional para 2025, Nascimento prometeu apoiar a corporação dos bombeiros dentro da medida das suas possibilidades. “Neste momento, a região não tem o orçamento aprovado para o próximo ano e poderá haver dificuldades nos primeiros meses do ano, mas o Presidente da Associação sabe que se precisar de adiantamento de algumas mensalidades pode contar com a nossa ajuda. Não é que o dinheiro abunde, mas é preciso ver as urgências e as necessidades, pois importa que estejam bem para acudir às necessidades da população”.

Recordou que ser bombeiro “é uma nobre missão que será sempre reconhecida pela autarquia da Ribeira Brava” e relembrou aqueles que já pertenceram àquela casa, bem como aqueles que partiram ao serviço da proteção dos concelhos.