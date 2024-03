O presidente da Junta de freguesia do Caniço, Milton Teixeira, vai integrar atual o conselho de disciplina da Federação Europeia de Squash.

O atual vice-presidente da Federação foi nomeado e segundo uma nota da FPS já foi aceite “de bom grado pela direção da Federação”.

Agora, revela ainda a FPS, a nomeação “será ratificada na Assembleia geral deste organismo em maio”.

De realçar que este organismo já conta com o também madeirense e presidente da Federação Nacional de Squash, Luís Ferreira, como vice-presidente estando inclusive em fase de recandidatura para novo mandato.

A Federação realça o papel do dirigismo madeirense, que está em final do terceiro mandato e “é com satisfação que vemos os nossos atuais dirigentes serem nomeados para integrarem órgãos da Federação europeia”.