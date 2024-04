Miguel Castro lidera candidatura do Chega às eleições regionais

Miguel Castro será o cabeça de lista do Chega-Madeira às eleições legislativas regionais de 26 de maio.

Essa foi a conclusão da reunião da direção do partido, que ocorreu ontem à tarde na sede do mesmo. A juntar a isto, os dirigentes da delegação regional do Chega também mandataram o cabeça de lista e presidente do partido para definir a restante composição da lista, em articulação com a direção nacional.

Segundo Miguel Castro, o Chega-Madeira encara as próximas eleições “com grande sentido de responsabilidade e com total disponibilidade para dar um contributo para uma mudança significativa na política regional”. “Rejeitando, por completo, o cenário de alianças ou coligações, quer antes, quer após o ato eleitoral”, o líder do Chega reforça que o partido está a ultimar o seu programa eleitoral, que, em breve, apresentará ao eleitorado.

“Encaramos as próximas eleições com grande motivação, determinação e, acima de tudo, com o desejo de contribuir com ideias e trabalho para uma mudança de página na política regional. Para esse fim, iremos preparar com a direção regional uma lista coesa e com pessoas íntegras, qualificadas e, acima de tudo, leais ao partido, aos seus ideais e à sua estrutura”, expressa.

Na mesmo linha, o presidente do Chega-Madeira sublinha a “vontade inabalável” do partido de “trilhar um percurso independente e longe do clima de coligações e alianças que tem definido certa política regional nos últimos anos”.

“Somos quem somos, temos a nossa identidade e queremos construir o nosso próprio percurso. Além disso, não nos vendemos por tachos e não estamos disponíveis para quaisquer entendimentos. Valorizamos as nossas bandeiras e nunca iremos trair os nossos princípios, nem o nosso eleitorado, com alianças inusitadas e que não fazem qualquer sentido no âmbito dos nossos valores, o mais importante dos quais é a luta contra a corrupção”, remata.