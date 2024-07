O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, realçou a aprovação do programa de Governo no final do debate e respetiva votação.

“O que era fundamental era não criar impasses que levassem à paralisação da Região na economia e num conjunto de decisões que temos de tomar. Registou-se uma situação que obrigou a algum tempo de conversa e negociação e está ultrapassada. Agora é importante manter o diálogo, temos um programa para ser cumprido e vamos agora para o orçamento até ao fim de julho contamos em apresentar o mesmo”, disse o presidente, que negou ainda que o Chega ‘tenha o PSD na mão’.

“Ninguém tem ninguém na mão. Há mecanismos que o parlamento dá, como a moção de censura ou confiança. A situação está desbloqueada e vamos apresentar o orçamento para entrarmos numa solução de normalidade”, rematou.