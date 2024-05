A Junta de Freguesia de Santa Cruz realiza a 1ª edição do ‘Mercado na Praceta‘, no próximo dia 12, domingo, na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês, no centro da cidade de Santa Cruz.

A iniciativa visa proporcionar aos participantes, locais e regionais, um espaço de exposição e comércio dinâmico, oferecendo aos visitantes da freguesia uma oportunidade para adquirir produtos exclusivos e originais.

Segundo a entidade organizadora, este mercado tem como finalidade promover marcas e produtos de artesãos locais e regionais, que se destacam pela sua originalidade, congregando um grupo de empreendedores com produtos e/ou serviços de qualidade.

Os participantes interessados deverão proceder à candidatura através do formulário oficial do ‘Mercado na Praceta’ divulgado pelos canais de comunicação da responsabilidade da Junta de Freguesia de Santa Cruz. Posteriormente será efetuada uma avaliação dos candidatos e os participantes selecionados receberão um normativo.

“Esta é mais uma iniciativa cultural e recreativa, organizada pela Junta de Freguesia de Santa Cruz, com o objetivo de ajudar a promover a economia local e divulgar a freguesia”, sublinha a organização.