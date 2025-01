Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, procedeu à aquisição de um novo piano de cauda. A inauguração oficial deste instrumento está marcada para as 10h30, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h30 a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Ribeiro da Alforra, à Rua João Ricardo Ferreira César, nº9, freguesia e concelho de Câmara de Lobos.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de abertura das VII Jornadas de Infeciologia, V Jornadas de Medicina Interna e IV edição da iniciativa Madeira Lupus Clinic, pelas 12h00, no Hotel Vidamar, no Funchal.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar pelas 15h00, no edifício dos Paços do Concelho, com 11 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Casa do Povo da Ilha celebra a partir das 18h00, no auditório da instituição, o seu 34.º aniversário. A partir das 19h00, decorre a receção aos convidados, será projetado um vídeo alusivo às atividades realizadas pela Casa do Povo da Ilha no ano de 2024, seguida da sessão comemorativa e da atuação musical do duo InLay.

* A Casa do Povo de São Roque do Faial comemora o seu 34.ª aniversário, a partir das 18h30, na sede da Casa do Povo. A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, estará presente na sessão solene.

* Na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, n.º 12, no Funchal, pelas 19h00, terá lugar a abertura da exposição coletiva intitulada ‘Manifesto do Artista Mentiroso’, que reúne trabalhos de jovens criadores da Madeira.

* A Orquestra Clássica da Madeira apresenta pelas 21h00 mais um concerto integrado na Temporada de Música de Câmara com o Trio de Sopros ‘Solistas OCM’. O concerto terá lugar no Savoy Palace.