Médicos do futebol doam DAE à Associação de Futebol da Madeira

Trata-se do primeiro de 22 dispositivos a ser entregue pela Associação Nacional de Médicos do Futebol em todo o país para aumentar segurança nos campos de futebol.

A Associação Nacional de Médicos do Futebol (AMEF) irá entregar este sábado um Desfibrilador Automático Externo (DAE) à Associação de Futebol da Madeira, marcando o início de uma iniciativa que abrangerá todo o território nacional, incluindo Madeira e Açores.

O projeto, liderado pelo médico Filipe Serralva, membro da direção da AMEF presidida pelo médico madeirense João Pedro Mendonça, visa promover a segurança nos campos de futebol em Portugal.

”O AMEF, uma entidade sem fins lucrativos, concorreu a um fundo nacional que nos permitiu adquirir 22 DAE para distribuir pelas associações distritais de futebol, incluindo as 18 do continente, além das da Madeira e Açores”, explicou o médico ao JM.

A entrega do DAE à Associação de Futebol da Madeira não se limita ao equipamento. Será precedida por formação gratuita para 18 pessoas, cobrindo licenciamento, auditoria médica e manutenção por dois anos. Adicionalmente, serão realizados 18 cursos de suporte básico de vida em conjunto com o DAE.

”Nosso objetivo é tornar o ambiente futebolístico mais seguro”, destacou o médico. “O futebol, pela sua influência e paixão que desperta, pode ser um veículo crucial para a formação em suporte básico de vida e o uso de DAEs, contribuindo assim para uma sociedade mais segura e preparada.”

A inauguração do projeto ao nível nacional terá lugar na Escola Secundária Francisco Franco, com início às 10h30, e contará com a entrega do DAE ao presidente da AFM, Rui Marote, numa cerimónia que conta com a presença de diversas autoridades, incluindo Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e o António Brazão em representação do Secretário da Saúde, Pedro Ramos, entre outros.

”Este projeto não só reforça a segurança nos estádios, mas também promove uma cultura de resposta eficaz em situações de emergência cardíaca”, concluiu o médico.

Filipe Serralva é médico e formador da emergência do INEM que lutou e vai conseguir colocar os DAE’s, Formação básica e avançada para aproximadamente 500 pessoas ligadas ao desporto em todo o País, Açores e Madeira.