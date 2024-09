Questionado acerca de se está prevista uma visita do Presidente da República à Madeira, com o intuito de fazer uma avaliação aos danos dos incêndios, Miguel Albuquerque interrogou a pertinência da vinda de Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que o Chefe de Estado “não tem nada para ver”. “Há mato queimado e nós vamos recuperar”, disse, acrescentando que a situação já está controlada e não há necessidade de alarmismos.

“O Presidente telefonou-me, eu expliquei o que se tinha passado e o assunto está resolvido”, afirmou, defendendo que este apenas tinha de se inteirar da situação.

Albuquerque falava aos jornalistas durante a sua presença no arraial da Ponta Delgada.

No mais, questionado na ocasião acerca de que influência terão as posições polémicas tomadas durante o combate aos incêndios numa futura discussão do Orçamento Regional, Albuquerque mostra-se tranquilo uma vez que a população “não compreenderia” uma nova situação de instabilidade e tendo também em conta que o Governo Regional está sempre “sujeito ao escrutínio e à fiscalização do Parlamento”.

No que concerne à audição parlamentar onde deverá ser ouvido juntamente com Pedro Ramos, Albuquerque frisa que não tem medo de nada, nunca fugiu ao escrutínio e que vai “todos os meses ao Parlamento”.