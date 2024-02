São cada vez mais os trabalhadores asiáticos no mercado regional. As escolhas têm sido, sobretudo, para a restauração e construção civil.

O fenómeno é novo, mas patrões e sindicatos garantem ao JM ter tendência para aumentar e serve o propósito de colmatar a falta de mão de obra.

O assunto faz a manchete de hoje do JM, onde é referido também que os indianos integram já a lista das 10 nacionalidades mais representadas na Madeira. A presença daquela parte do globo está também representada pelos cidadãos do Nepal e Paquistão.

Mas a foto dominante da capa de hoje é dedicada às ruínas do Calhau de São Jorge. Um local com história e com uma paisagem capaz de criar fotografias que atravessam o planeta.

A edificação remonta ao século XV e já integra o roteiro turístico de quem visita a ilha.

Por outro lado, continuamos a seguir o processo eletivo interno do PSD. Ao que apurou o JM, a lista para a Comissão Política deverá excluir nomes como Sara Madruga da Costa, Sérgio Marques ou Dinis Ramos. Pedro Calado também fica fora.

Hoje, o JM publica a última entrevista aos cabeças de lista que se candidatam às eleições de 10 de março. Pedro Coelho, que encabeça a coligação PSD-CDS, é o convidado de hoje. Saiba quantos deputados o PSD/M espera eleger em março e confirme o perfil que o antigo presidente de Câmara de Lobos promete assumir em Lisboa.

“Prazo para confirmar faturas do IRS acaba amanhã” e “Série da Star Wars filmada na ilha estreia em junho” são outras notícias que compõem esta edição, que, como é hábito, traz mais um caderno dedicado aos vinhos.