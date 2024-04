Manuel António diz que não abdica das suas ideias, mas a um mês de eleições quer evitar “divisões acentuadas”

Manuel António Correia chega ao 19.º Congresso Regional do PSD como “convidado”, mas com uma mensagem para passar.

No arranque do congresso, em declarações aos jornalistas, o adversário de Miguel Albuquerque nas internas de março disse que a Madeira e o partido estão a viver um “momento grave” e “difícil”, e, apesar de não abdicar das suas “ideias e “projeto, “é preciso ter presente que estamos a um mês das eleições e não podemos estar a perder o sentido da responsabilidade, e nós somos responsáveis, e criar divisões acentuadas dentro do partido”.

Na condição de convidado, Manuel António Correia não poderá intervir no congresso deste fim de semana, e deixou a garantia que não se fará representar nos órgãos eletivos neste congresso”.