Manuel António Correia disse hoje que as eleições internas no PSD “não foram justas”, pela “falta de tempo”, pela falta de debates e pelas “pressões” que diz terem existido, mas recusou-se a colocar em causa a transparência do ato eleitoral que deu a vitória a Miguel Albuquerque.

Numa declaração perante várias dezenas de apoiantes, Manuel António Correia alertou que, no futuro próximo, “estará particularmente atento” para que “ninguém seja punido só porque apoiou” a sua candidatura.