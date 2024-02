Manuel António Correia formaliza candidatura às 12 horas

Tal como o JM anunciou, Manuel António Correia vai ser candidato à liderança do PSD Madeira. A entrega dos pressupostos necessários para o efeito, nomeadamente a lista de 18 membros para a Comissão Política e as 200 assinaturas de militantes, será efetuada às 12 horas.

Recorde-se que Miguel Albuquerque formalizou, ontem, a recandidatura à liderança do partido, com a entrega de uma lista que conta com sete caras novas.