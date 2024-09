Em menos de dois anos, 2.417 empresas foram alvo de fiscalização, de que resultaram 1.061 denúncias formalizadas por trabalhadores e sindicatos, segundo informa ao JM a Autoridade Regional para as Condições do Trabalho. ‘Mais de mil queixas de trabalho desde 2023’ é a manchete do JM de hoje.

‘Moradores alertam para os perigos’, outro destaque nesta edição, este referente ao atropelamento de uma idosa, domingo na Camacha. O JM foi ao local e ouviu as queixas dos populares.

Em, Santana ‘Turista morre após cair de ponte nas Queimadas’, para ler em Ocorrências, é outra chamada à primeira página.

Nesta edição, fique a saber que o ‘Homicídio na Meia Légua volta hoje ao tribunal. Fique a par, também, da troca de acusações entre Pedro Fino e Paulo Cafôfo sobre a operação ferry.