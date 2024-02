Ontem, Dia de Carnaval, ocorreu, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, o concurso de Melhor Disfarce no qual participaram 24 pessoas.

A Casa do Povo, que faz um balanço positivo da atividade, refere que foram entregues prémios monetários aos melhores classificados nas vertentes adultos e crianças.

No que toca aos adultos, os vencedores foram Teresa Dória, utente do centro de Convívio local, que, com 87 anos, não se inibiu de encarnar o papel do capuchinho vermelho. Já na categoria das crianças, saiu vencedora Soraia Silva.

O Júri foi constituído por Gonçalo Jardim, presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, com a colaboração de Agostinho Brás e Ana Luísa Freitas.

O presidente da Casa do Povo afirmou que o objetivo da atividade foi atingido, “pois apesar de serem cada vez menos os residentes na freguesia, é necessário continuar a organizar este tipo de iniciativas para não deixar que as tradições vão caindo no esquecimento, pois o hábito de se mascarar no Carnaval é uma tradição cada vez mais escassa”.

Após a entrega de prémios, os participantes foram convidados a tomar parte no convívio de Carnaval onde se incluiu um lanche constituído por malassadas e sonhos, iguarias típicas desta quadra carnavalesca. E sendo já uma tradição naquela instituição, não faltou a sidra para acompanhar.