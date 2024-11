A 3ª edição da Madeira Blockchain Conference, organizada pela Yacooba Labs, conta com mais de 200 conferencistas confirmados, refere a organização, em nota de imprensa.

O evento decorrerá nos dias 18 e 19 de novembro de 2024 no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, “consolidando-se como um dos principais encontros para especialistas em blockchain, Web3 e inteligência artificial”.

A sessão de abertura, marcada para o dia 18 de novembro às 9h00, contará com a participação de Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs, do secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.