A convite do eurodeputado Sérgio Gonçalves, um grupo de quarenta cidadãos madeirenses está esta semana em Bruxelas, numa oportunidade única para conhecer de perto o funcionamento de uma das mais importantes instituições democráticas da União Europeia.

A visita ao Parlamento Europeu começou com uma sessão de boas-vindas, que contextualizou o papel central do Parlamento Europeu na elaboração e aprovação de legislação que impacta a vida de quase quinhentos milhões de cidadãos europeus. De seguida, o grupo teve a oportunidade de assistir a uma apresentação detalhada sobre a história, organização e funcionamento do Parlamento Europeu. A visita seguiu para o emblemático hemiciclo e terminou com uma experiência ímpar ao Parlamentário, onde os visitantes puderam fazer uma viagem interativa e panorâmica pela história da integração europeia e os eventos que culminaram com a formação da União.

Sérgio Gonçalves esteve presente na apresentação e partilhou a sua experiência enquanto eurodeputado e representante das regiões ultraperiféricas e, como único representante da Região Autónoma da Madeira, destacou os desafios e as prioridades que têm orientado o seu mandato iniciado em julho deste ano. O deputado reforçou também a importância de uma cidadania ativa e informada, essencial para fortalecer os valores europeus de solidariedade e coesão.

“Para mim, é fundamental que os cidadãos compreendam a relevância do Parlamento Europeu nas suas vidas, que é a única instituição da União Europeia diretamente eleita pelos europeus, e reflete a diversidade e a unidade da Europa, desempenhando um papel decisivo na defesa dos nossos valores e direitos”, afirmou Sérgio Gonçalves.

A acompanhar este grupo esteve também o Presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo. Esta iniciativa sublinha o compromisso que o eurodeputado eleito pelo Partido Socialista assumiu em aproximar o Parlamento Europeu das populações e em promover uma maior participação cívica nos assuntos europeus, reforçando os laços entre as instituições europeias e os seus cidadãos.