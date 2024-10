As costas norte e sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18:00 de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para as costas norte e sul está previsto vento forte de nordeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h) no extremo leste e nas regiões montanhosas até 95 km/h.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê ainda para hoje, céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais frequentes e intensos nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, e em especial até ao meio da manhã.

As temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 24 graus no Funchal e entre os 19 e os 23 no Porto Santo.