Arrancou, hoje, o Madeira Rum Festival, que decorrer até ao próximo dia 21 de abril.

Serão seis dias deste festival organizado pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), onde os visitantes serão “surpreendidos com uma dinâmica de ações e momentos, que variam entre provas e masterclasses de Rum da Madeira, a par da animação musical com bandas regionais”, como antevê uma nota enviada à redação.

Amanhã, este evento contará com uma visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que se deslocará à Placa Central da Avenida Arriaga pelas 17 horas.