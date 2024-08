A Região optou por ficar à margem do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais 2020-2030, declinando o convite para o efeito em fevereiro de 2020, facto que protelou o envio de meios de Lisboa.

A notícia é hoje avançada pelo Expresso. Mas Tiago Oliveira, da Agência de Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF), também refere à rádio JM FM que está disponível para colaborar com as autoridades regionais, nomeadamente na partilha de conhecimento que considera ser importante na abordagem a incêndios com a dimensão dos que tem afetado o território madeirense.

Entende, todavia, que seria essencial que a Madeira, independentemente de manter a sua autonomia em matérias relevantes como é a Proteção Civil, possa também se associar ao plano nacional.

A Região, ainda segundo Tiago Oliveira, alegou especificidades próprias para não integrar a estratégia nacional e montou o Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais.