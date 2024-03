A Região voltou a registar, no ano passado, cerca de 750 casos de Acidente Vascular Cerebral. O número é considerado elevado pelo SESARAM que recomenda medidas preventivas, com dietas saudáveis, exercício físico regular e cortes no consumo de álcool e tabaco. O Serviço de Saúde já fez 56 tratamentos este ano.

Este é o assunto que faz a manchete da edição impressa do JM deste sábado, que em destaque fotográfico tem um ‘Antes e Depois’ com a Barreirinha que perdeu o fulgor de outros tempos. A praia da zona leste do Funchal marcou gerações no século passado, mas o aparecimento de outros espaços balneares retirou gente e fama ao local. Ficaram boas memórias.

Chamada ainda para a ‘via ferrata’ de São Vicente, que foi adiada. A Câmara de São Vicente anunciou em 2022 um projeto turístico pioneiro na Madeira para a prática de desportos radicais na encosta da Fajã da Areia. O investimento, de cerca de 150 mil euros, acabou por ser adiado devido a outras prioridades. Agora, José António Garcês revela ao JM que a obra vai ser iniciada este ano.

Saiba ainda que espaços culturais do Funchal terão um projeto apoiado com 90 mil euros da DGartes, e leia também sobre uma iniciativa solidária que tornou mais feliz a Páscoa de famílias carenciadas. Em Ocorrências, saiba mais sobre a queda de granizo que deu trabalho aos bombeiros.