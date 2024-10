A nova ligação direta entre Reiquejavique e a Madeira, da responsabilidade da Play Airlines, teve início na tarde desta terça-feira, com a chegada do voo inaugural ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, juntamente com Sara Marote, diretora executiva da Associação de Promoção da Madeira, Edgar Carvalho, diretor do Aeroporto da Madeira, e Cláudia Gonçalves, responsável pelo departamento de Marketing daquela infraestrutura, esteve presente no local para assinalar a estreia da nova operação. O voo aterrou no horário previsto trazendo 180 passageiros a bordo, ou seja, lotação esgotada, conforme adiantou a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, num comunicado enviado às redações.

A nova operação da Play Airlines, companhia low-cost islandesa, oferece um voo semanal, às terças-feiras, até 10 de junho de 2025. Estão programadas 35 frequências, em Airbus A320neo de 180 lugares, correspondendo a uma oferta total de 6.300 lugares em cada sentido de viagem.

Esta é a primeira operação regular do Aeroporto da Madeira com origem e destino na capital da Islândia. Até ao momento, a Região já tinha recebido alguns diversos voos charter, pontuais, com origem naquele país do Norte da Europa (Reiquejavique ou Akureyri, cidade localizada na parte norte do território), operados pela Icelandair e pela Neos.

Eduardo Jesus começou por saudar a estreia desta rota, em regime regular, referindo que os mercados da Escandinávia e Europa do Norte estão entre os mercados prioritários (com forte potencial de crescimento e de valor atrativo) e os mercados de diversificação para o setor turístico da Região.

Aliás, acrescentou, um dos objetivos estratégicos para o Turismo da Madeira durante este ano passava por recuperar as acessibilidades e operações nos mercados nórdicos.

“Com esta nova operação da Play Airlines, a par e passo com outras operações que ocorrem durante todo o ano no Aeroporto da Madeira, como a da Finnair para Helsínquia e a da Norwegian para Oslo, ou aquelas que se realizam durante o Inverno IATA como é o caso da Braathens para Estocolmo, da Norwegian para Copenhaga e as da Sunclass Airlines para Helsínquia e Copenhaga, estamos a reforçar a aposta nesses mercados com grande potencial para a Região”, referiu o governante.